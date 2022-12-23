СБУ оголосила в міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українських жінок

Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українських жінок.

Про це СБУ повідомила 23 грудня.

Ідеться про росіянку Ольгу Биковську, яка проживає в окупованому Криму. Її чоловік — військовий, який входив до складу окупаційного угруповання рф на півдні. Биковська закликала свого чоловіка ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області.

СБУ перехопила цю телефонну розмову і задокументувала факт злочину. Биковській загрожує до 12 років увʼязнення.

За даними журналістів «Схем», чоловік Биковської — 27-річний десантник Роман Биковський. Він із території України спілкувався з дружиною Ольгою, яка, сміючись, заохочувала чоловіка «ґвалтувати українських баб».