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ЗСУ знищили ще 500 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

За минулу добу українські військові знищили ще 550 російських військових — 100 950 з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на ранок 23 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 3 005 танків (+2 за минулу добу);
  • 5 986 бойових броньованих машин (+5);
  • 1 984 артилерійські системи (+6);
  • 414 реактивних систем залпового вогню (+1);
  • 212 засобів ППО (+1);
  • 283 літаки;
  • 267 гелікоптерів (+1);
  • 1 698 дронів (+5);
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 622 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+7);
  • 178 одиниць спеціальної техніки (+1).