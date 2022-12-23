ЗСУ знищили ще 500 російських окупантів

За минулу добу українські військові знищили ще 550 російських військових — 100 950 з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на ранок 23 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
- 3 005 танків (+2 за минулу добу);
- 5 986 бойових броньованих машин (+5);
- 1 984 артилерійські системи (+6);
- 414 реактивних систем залпового вогню (+1);
- 212 засобів ППО (+1);
- 283 літаки;
- 267 гелікоптерів (+1);
- 1 698 дронів (+5);
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 622 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+7);
- 178 одиниць спеціальної техніки (+1).