Офіс омбудсмена розповів про новий вид катування українських полонених: їх нібито везуть на обмін, а потім кажуть, що Україна відмовилась

В Офісі омбудсмена розповіли про новий вид катування українських полонених. Їх нібито вивозять на обмін, а потім повертають назад і кажуть, що Україна відмовилася.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.
Представник уповноваженого з прав людини зазначив, що Україна розглядає такі дії як тортури. Він підкреслив, що українська сторона не відмовилася від жодної людини, яку росіяни пропонували на обмін.
Також у Офісі омбудсмена розповіли, що Україна постійно порушує питання щодо ставлення до полонених на міжнародному рівні. Завдяки цьому умови утримання останнім часом покращилися. Про це кажуть і ті, хто повернувся з полону.
- У жовтні Червоний Хрест України закликав партнерів із Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця запровадити жорсткі заходи щодо російського ЧХ через чергове порушення принципу нейтральності. Той збирає гроші для сімей мобілізованих.
- 8 грудня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) відвідали утримуваних росією українських військовополонених. Візити відбулися протягом тижня. У той самий період представники МКЧХ відвідали російських військових, які перебувають в українському полоні.