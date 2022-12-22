Офіс омбудсмена розповів про новий вид катування українських полонених: їх нібито везуть на обмін, а потім кажуть, що Україна відмовилась

В Офісі омбудсмена розповіли про новий вид катування українських полонених. Їх нібито вивозять на обмін, а потім повертають назад і кажуть, що Україна відмовилася.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Представник уповноваженого з прав людини зазначив, що Україна розглядає такі дії як тортури. Він підкреслив, що українська сторона не відмовилася від жодної людини, яку росіяни пропонували на обмін.

Також у Офісі омбудсмена розповіли, що Україна постійно порушує питання щодо ставлення до полонених на міжнародному рівні. Завдяки цьому умови утримання останнім часом покращилися. Про це кажуть і ті, хто повернувся з полону.