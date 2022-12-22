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У шлунку скамʼянілого динозавра знайшли рештки його останньої жертви

Автор:
Анна Холоднова
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Міжнародна група дослідників знайшла у шлунку динозавра рештки ссавця під час повторного дослідження скамʼянілості, знайденої понад 20 років тому.

Про це пише Phys.org.

Перед цим скам’янілість Microraptor zhaoianus вивчали у 2000 році. Її знайшли в західній частині Китаю. Тоді дослідницька група визначила, що цей динозавр жив приблизно 120 мільйонів років тому.

Художня реконструкція мікрораптора, який поїдає дрібного ссавця.

Художня реконструкція мікрораптора, який поїдає дрібного ссавця.

Artwork/Hans Larsson

Мікрораптори — трипалі мʼясоїдні динозаври. Вони були досить невеликого розміру, як порівняти з іншими сородичами, — завбільшки із сучасну домашню кішку. Деякі види мікрорапторів мали пірʼя та мешкали на деревах.

Цього разу за ребрами динозавра знайшли лапку ссавця завбільшки з мишу. Попередні дослідження показали, що динозаври їли інших дрібних істот, таких як змії, лускоподібні та птахи, але рештки ссавців у їхніх шлунках досі не виявляли.

  • У серпні палеонтологи оголосили про відкриття раніше невідомого маленького броньованого динозавра, якого виявили на півдні Аргентини. Істота, ймовірно, ходила прямо на задніх лапах приблизно 100 мільйонів років тому.