В Україні оголосили в розшук ексрегіонала, який переконував українців отримувати російські паспорти

В Україні оголосили в розшук колишнього нардепа від Партії регіонів, який закликав українців отримувати російські паспорти.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Представнику Харківського осередку Партії регіонів, який публічно підтримав росіян у війні проти України, оголосили про підозру. Раніше він п’ять разів обирався до українського парламенту.

Після початку повномасштабного вторгнення екснардеп підтримав окупантів і виправдовував захоплення частини східних і південних районів України. За даними слідства, у серпні 2022 року фігурант опублікував у соцмережах пропагандистський пост.

У своєму дописі він закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати окупантів та оформлювати російські паспорти. Зловмисник «гарантував» людям «лояльне ставлення» з боку росіян, а також обіцяв «списання» кредитних зобовʼязань. Він обіцяв регулярну «гумдопомогу» з рф в окупованих районах України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури.

Щоб уникнути українського правосуддя, ексрегіонал втік до росії. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили в розшук.

Раніше колишньому нардепу повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 обʼєктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній. У серпні цього року заарештували його активи на 600 мільйонів гривень. Їх передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).