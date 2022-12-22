Український фільм «Клондайк» не потрапив у шортліст «Оскара». Але потрапив документальний фільм про дитбудинок на Донбасі

Українська стрічка «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач не потрапила до короткого списку номінантів на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.
«Клондайк» був у лонглисті в номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».
Стрічка розповідає про життя молодої родини, яка опинилася в епіцентрі катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Водночас створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно документальний фільм данського режисера Сімона Леренга Вільмонта «Будинок зі скалок» потрапив у шортліст «Оскара».
- Номінантів на «Оскар» оголосять 24 січня 2023 року, а 95-а церемонія нагородження відбудеться 12 березня 2023 року.