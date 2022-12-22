Данія виділить понад $34 мільйони на підтримку України

Уряд і партії парламенту Данії передадуть 300 мільйонів датських крон ($34,5 мільйона) до фонду, відповідального за закупівлю зброї та обладнання для України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.

Кошти надійдуть із резерву Міністерства оборони. Їх спрямують до Міжнародного фонду для України (IFU).

«У понеділок [19 грудня] я мав честь віртуально зустрітися з президентом Зеленським, і він наголосив на незмінній необхідності підтримки ззовні. Тому я радий, що Данія може зробити ще одну велику пожертву на боротьбу за свободу України», — зазначив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.