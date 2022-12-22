Німеччина передає Україні військові вантажівки MAN HX 8×8

Німецький концерн Rheinmetall за дорученням уряду ФРН почав передавати Україні військові вантажні авто високої прохідності MAN HX 8×8.

Про це повідомила пресслужба Rheinmetall.

Загалом Україна отримає 26 таких високопрохідних вантажівок із гаковою системою завантаження (Wechselladesystem). HX 8×8 призначені для перевозки корисних вантажів, техніки та розбудови польових госпіталів.

На сайті уряду Німеччини вказано, що Україні передали перші 18 таких авто. Разом із ними українська сторона отримала 13 прикордонних машин, медавто, ремонтну бронемашину Bergepanzer і два автонавантажувачі Gabelstapler.