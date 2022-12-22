«Укренерго»: В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, найгірша ситуація в Києві та прифронтових регіонах

У компанії «Укренерго» повідомили, що в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит потужності. Найгірша ситуація наразі в Києві та прифронтових регіонах.

Про це пише «Укренерго».

У компанії зазначили, що до мережі підключили один із блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Однак досі є обмеження в передачі електроенергії через пошкодження магістральних мереж.

До всіх областей довели ліміти споживання, там тривають відключення світла. Найгірша ситуація — у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

«Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження обʼєктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу. «Укренерго», генерація та оператори систем розподілу роблять усе можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у країні», — йдеться в повідомленні.