До Австралії екстрадували Це Чі Лопа — найуспішнішого наркобарона в історії. Йому загрожує довічне увʼязнення

До Австралії з Нідерландів екстрадували найуспішнішого наркобарона Це Чі Лопа, йому загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомляє BBC.

Це Чі Лопа звинувачують у тому, що він керував багатомільярдною операцією боротьби з наркотиками, що охоплює кілька країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, від Японії до Нової Зеландії.

59-річний чоловік вважається головою одного з найбільших у світі багатомільярдних наркосиндикатів. Його «компанія» домінує на ринку нелегальних наркотиків в Азії. За оцінками австралійської поліції, лише на її частку припадає до 70% наркотиків, які надходять до Австралії — ідеться про метамфетамін, героїн та кетамін в упаковках із чаєм.

Австралійська поліція вже опублікувала фотографії озброєних офіцерів, які в наручниках виводять Це Чі Лопа з літака в аеропорту Мельбурну. У четвер, 22 грудня, він постане перед місцевим судом.