ЗСУ знищили 100 тисяч російських окупантів

Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення знищили 100 400 російських окупантів — 660 за останню добу.
Про це ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на ранок 22 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
- 3 003 танки (+1 за минулу добу);
- 5 981 бойова броньована машина (+2);
- 1 978 артилерійських систем (+6);
- 413 реактивних систем залпового вогню (+1);
- 212 засобів ППО (+1);
- 283 літаки (+1);
- 267 гелікоптерів (+1);
- 1 693 дрони (+5);
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 615 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+7);
- 178 одиниць спеціальної техніки (+1).