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ЗСУ знищили 100 тисяч російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення знищили 100 400 російських окупантів — 660 за останню добу.

Про це ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на ранок 22 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 3 003 танки (+1 за минулу добу);
  • 5 981 бойова броньована машина (+2);
  • 1 978 артилерійських систем (+6);
  • 413 реактивних систем залпового вогню (+1);
  • 212 засобів ППО (+1);
  • 283 літаки (+1);
  • 267 гелікоптерів (+1);
  • 1 693 дрони (+5);
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 615 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+7);
  • 178 одиниць спеціальної техніки (+1).