Президент Володимир Зеленський підписав закон про відпустки для військових під час воєнного стану. Вони зможуть брати до 10 днів відпустки.

Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті парламенту.

В особливий період під час дії воєнного стану військові зможуть взяти частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням зарплати.

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки.

Водночас щорічна основна відпустка може бути надана один раз упродовж календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військових у підрозділі.