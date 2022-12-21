«Укренерго» заявило про загибель чотирьох енергетиків від початку ракетних ударів. Ось їхні історії

Компанія «Укренерго» повідомила, що від 24 лютого від ракетних атак росіян на робочому місці загинули четверо енергетиків.
- 28 березня загинув Олександр Фіров. Він у складі однієї з бригад ремонтував пошкоджену ракетами важливу лінію на Київщині. Бригада під час роботи потрапила під обстріл.
- 11 вересня від ракетного удару по підстанції на Харківщині загинули диспетчер Світлана Курілович, яка пропрацювала на підстанції більше 20 років, та 20-річний електромонтер Олександр Холодний.
- 17 жовтня під ракетний обстріл потрапила електропідстанція на Сумщині. Загинув диспетчер Олександр Шабаршин. Ще двоє колег в той день були поранені.
Також компанія згадала своїх працівників, які загинули під час тимчасової окупації міст і на фронті — це начальник відділу протиаварійної роботи Олег Горак, диспетчер підстанції в західному регіоні Олег Пекар, електромонтер підстанції в південному регіоні Вадим Заволінковський, електромонтер з ремонту повітряних ліній Євгеній Кіщенко, а також тракторист у транспортному відділі підрозділу «Будівництво і ремонт» Олег Косовненко.