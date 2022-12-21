«Укренерго» заявило про загибель чотирьох енергетиків від початку ракетних ударів. Ось їхні історії

Компанія «Укренерго» повідомила, що від 24 лютого від ракетних атак росіян на робочому місці загинули четверо енергетиків.

28 березня загинув Олександр Фіров. Він у складі однієї з бригад ремонтував пошкоджену ракетами важливу лінію на Київщині. Бригада під час роботи потрапила під обстріл.

11 вересня від ракетного удару по підстанції на Харківщині загинули диспетчер Світлана Курілович, яка пропрацювала на підстанції більше 20 років, та 20-річний електромонтер Олександр Холодний.

17 жовтня під ракетний обстріл потрапила електропідстанція на Сумщині. Загинув диспетчер Олександр Шабаршин. Ще двоє колег в той день були поранені.

Також компанія згадала своїх працівників, які загинули під час тимчасової окупації міст і на фронті — це начальник відділу протиаварійної роботи Олег Горак, диспетчер підстанції в західному регіоні Олег Пекар, електромонтер підстанції в південному регіоні Вадим Заволінковський, електромонтер з ремонту повітряних ліній Євгеній Кіщенко, а також тракторист у транспортному відділі підрозділу «Будівництво і ремонт» Олег Косовненко.