Розвиток ядерної тріади і ракети «Сармат», путін провів засідання колегії міноборони — що він говорив?

Президент росії провів розширене засідання колегії міноборони. Він заявив, що ніяких обмежень у фінансуванні армії наразі немає і найближчим часом окупанти планують вперше поставити на бойове чергування міжконтинентальні балістичні ракети «Сармат».

Також путін заявив про посилений розвиток ядерної тріади — стратегічної авіації, міжконтинентальних балістичних ракет і атомних підводних ракетоносців. «Це головна гарантія збереження нашого суверенітету та територіальної цілісності», — сказав він.

За його словами, в січні «на бойову службу» вийде фрегат «Адмірал Горшков» з новими гіперзвуковими комплексами «Циркон», а також він має надії на «розробки унікальних підводних безпілотників».

Традиційно путін говорив про протистояння з усім НАТО і твердив, що цілі «спецоперації» в Україні будуть досягнуті.

Диктатор однак визнав проблеми з мобілізацією в росії, тому вимагає модернізації системи військкоматів. Також він казав про необхідність удосконалення зв’язку і впровадження автоматизованих систем управління військами. Міноборони та Генштабу путін доручив проаналізувати досвід та тактики НАТО і включити їх у програму підготовки військ.

Окремо міністр оборони росії шойгу запропонував довести чисельність збройних сил рф до 1,5 мільйона військовослужбовців. Чисельність контрактників він пропонує збільшити до 695 тисяч.

Наразі визначена на 2023 рік штатна чисельність війська окупантів становить 1 150 626 осіб.

«Радіо Свобода» пише, що путін погодився на пропозицію шойгу збільшити чисельність російської армії до 1,5 мільйона осіб.