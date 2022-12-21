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ЗСУ знищили майже 100 тисяч російських військових і 3 тисячі їхніх танків

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 510 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 99 740 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 21 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 3 002 танки (+7 за минулу добу);
  • 5 979 бойових броньованих машин (+5);
  • 1 972 артилерійські системи (+12);
  • 412 реактивних систем залпового вогню (+2);
  • 212 засобів ППО (+1);
  • 282 літаки (+1);
  • 267 гелікоптерів (+1);
  • 1 688 дронів (+8);
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 608 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+9);
  • 178 одиниць спеціальної техніки (+1).