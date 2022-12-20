Чому в кожній українській бригаді є IT-фахівець і 2022-й як рік стрімкої дерусифікації України. Провідні медіа світу про війну 20 грудня

Про причетність розробника софту для американських військових і спецслужб компанії Palantir до подій на фронті написало видання The Washington Post. Як виявилось, компанія, активність якої в Україні лише анонсували, уже має в Києві офіс, а бійці ЗСУ використовують її розробки. Журналісту видання Девіду Ігнатіусу показали програму в дії: на супутниковій карті Бахмуту видно місця дислокації ворожої техніки, для чого використані дані з численних комерційних супутників, від розвідників на полі бою чи ворожій території, а також інфрачервоні зображення, на яких видно недавній рух чи постріли техніки. Оцінивши обстановку, програма пропонує, якою саме з наявної в українців зброї було б найкраще вразити ту чи іншу ціль. Коли командир підрозділу обирає спосіб атаки, відповідну команду в цій же програмі отримують артилерійські підрозділи чи оператори установок РСЗО. І це ― спрощений приклад використання системи, яка покладається на дані кількох сотень супутників, тисяч дронів, Starlink для швидкісної передачі даних, а також фахівців із країн НАТО, які, перебуваючи за кордоном, теж отримують і аналізують ці дані. Вони бачать ефективність українських і російських атак, виявляють закономірності в масивах отриманої інформації, щоб підвищити точність наступних ударів ЗСУ. Задіяно й штучний інтелект. Поради від західних військових штабів щодо цілей та способу ударів, ідеться в матеріалі, проявились в операціях на Харківщині, зокрема в Ізюмі, на Херсонщині та Донеччині. Координувати дії допомагали й допомагають українські IT-фахівці: кожна українська бригада має бійця, який відповідає суто за роботу програмного забезпечення. Саме софт нерідко відігравав вирішальну роль у тому, щоб визначити точну локацію російських штабів чи військових баз. «Це перша війна, де таку велику роль відіграють алгоритми, ― ідеться в статті. ― Тим дивніше, що водночас ми бачимо безліч окопів у стилі Першої світової війни». Росіяни теж намагаються задіювати новітні технології, однак їхні розробки кострубаті, доступ до якісних супутникових даних у них обмежений, а підрозділи передають інформацію один одному занадто повільно. «Через новизну у світі досі нечітко оцінюють перевагу в цифровій компоненті війни, ― каже керівник Palantir Алекс Карп. ― Однак у підсумку різниця в силі між «цифровою» та «аналоговою» арміями така ж, як різниця між країною з ядерними боєголовками та тією, що має лише конвенційну зброю». Перевага в технологіях і високий бойовий дух дає можливість виграти війну, навіть за значної різниці в кількості людей та зброї ― що вже котрий місяць демонструє Україна, підсумовує видання.

Про рішучу відмову України від усього, пов’язаного з російським, пише інформагентство Associated Press. Матеріал підсумовує культурні пріоритети українського суспільства після широкомасштабного вторгнення рф у першому ж реченні: «Федір Достоєвський відправляється тут на вихід, на його місце заходить Енді Воргол». Процес, який після початку війни у 2014 році називався декомунізацією і був доволі м’яким ― щоб, як пояснюють журналісту медіакомпанії, не дратувати численне російськомовне населення країни, тепер став дерусифікацією, і йому не бракує рішучості. Якщо за вісім років до 2022-го в Києві перейменували двісті топонімів, то починаючи з лютого нові назви отримали стільки ж вулиць, провулків, площ та алей ― і ще сотню планується перейменувати. З українських мап і будинків зникають назви першо- і другорядних російських діячів, натомість з’являються іноземні постаті, а також українські, яких колонізаторська політика росії свідомо підштовхувала до забуття. АР згадує один із найбільш красномовних прикладів «перехрещення» топоніма ― колишній столичний бульвар Дружби народів, який стосувався «союзу» поневолених росією народів. Тепер назва цього бульвару несе протилежне значення ― важлива для міста транспортна артерія присвячена одному з ідеологів українського націоналізму Миколі Міхновському.

Якнайшвидше надати Україні GLSDB ― бомби малого діаметру наземного запуску (Ground-Launched Small Diameter Bomb) ― закликають у публікації на спеціалізованому сайті про оборону Breaking Defense заступник керівника присвячених росії програм американського Фонду захисту демократій (Foundation for Defense of Democracies, FDD) Джон Гарді та керівник Центру військової і політичної сили цього ж фонду Бредлі Боумен. GLSDB ― це спільна розробка шведської компанії Saab та американської Boeing, що поєднує дві системи: бомбу GBU-39, бойова частина якої важить 113 кілограмів і коштує приблизно $40 тисяч, що доволі небагато, і ракету M26, яка має дальність польоту до 150 кілометрів і точність удару один метр. Запускати ці боєприпаси можна, зокрема, з установок HIMARS і M270 ― і це б відчутно посилило можливості України на фронті. Особливо, якщо врахувати, що різні види бомб можуть призначатися для дуже міцної броні чи для рухомих цілей. Так, боєприпаси з такою дальністю дії теоретично підвищують ризик ударів по російській території ― однак досі Україна дотримувалась взятих на себе зобов’язань не бити із, зокрема, HIMARS, по цілях у росії. Немає причин вважати, що цього разу Україна не дотримає обіцяного, пишуть Гарді та Боумен. Утім, що швидше Київ отримає ці боєприпаси, які наявні на складах у значній кількості, то швидше може закінчитись ця війна, впевнені автори статті, адже саме точні удари по тилових базах росіян зумовлюють успішні українські контратаки.

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