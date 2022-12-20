До Туреччини повернулися військово-транспортні літаки, які перебували в «Борисполі» з 24 лютого

Два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M повернулись на свою авіабазу у Кайсері з українського аеропорту «Бориспіль», де вони перебували з 24 лютого.

Про це Міноборони Туреччини написало у Twitter.

«Наші два літаки А400М, які прилетіли в Україну для доставки гуманітарної допомоги та евакуації наших громадян і залишалися в аеропорту «Бориспіль» після закриття повітряного простору, почали рухатися до місця базування у Кайсері», — йдеться в повідомленні.

У наступному твіті Міністерство оборони Туреччини повідомило, що літаки благополучно дісталися своєї бази.