СБУ затримала росіянина, який 5 разів намагався втекти з армії рф

Служба безпеки України затримала росіянина, який 5 разів намагався втекти з російського війська.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За словами полоненого російського військового, після першого ж бою всі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Але згодом росіяни зрозуміли, що командування не відпустить їх, тож вирішили тікати.

«Скільки разів мене не намагалися відправити на «передок», я, усвідомлюючи, що там… тікав. Пʼять разів мене знаходили та повертали назад», — розповів чоловік співробітникам СБУ.

Врешті-решт, він потрапив у полон до українських захисників і вижив.