CNN: Україна отримає від США в наступному пакеті комплекти для «розумних» бомб

У наступному пакеті військової допомоги для України будуть комплекти на основі технології GPS для переобладнання авіабомб на «розумні» боєприпаси з точним наведенням.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Йдеться про комплекти Joint Direct Attack Munition (JDAM). Фактично — це причіпні ракетні крила і хвіст, які «надягаються» на некеровану авіабомбу. Такі комплекти можна встановлювати на бомби різної ваги та різного розміру, перетворюючи їх на високоточні боєприпаси.

Скільки JDAM отримає Україна, джерела CNN не вказали. Про передачу цих комплектів раніше писала газета The Washington Post.