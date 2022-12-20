Міністр оборони Резніков уточнив слова головнокомандувача Залужного про кількість зброї, яка потрібна Україні

Коли головнокомандувач Валерій Залужний в інтервʼю The Economist назвав кількість танків, бойових машин піхоти та гаубиць, які потрібні Україні, він мав на увазі потреби конкретної операції.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в ефірі телемарафону.
«Я б уточнив думку генерала Залужного, бо не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції», — сказав Резніков.
За його словами, ці цифри є цілком реалістичними для потреб однієї операції. Але для повної деокупації українських земель станом на 1991 рік, включаючи і Крим, і Донецьк, і Луганськ, потрібно більше зброї.
- В інтерв’ю виданню The Economist головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.