«Мета зустрічей — допомога захисникам». Голова СН Шуляк вибачилася перед пораненим військовим за свій візит

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк вибачилася перед військовослужбовцем, якого вона відвідувала у госпіталі. Там Шуляк критикувала бійця за його пост про ініційований нею законопроєкт, який стосувався містобудування.

Про це вона написала у Facebook.

«Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там — бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято — перепрошую», — написала вона.

Шуляк додала, що кожна справа спрямована на одне — як підтримати та допомогти тим, хто сьогодні захищає країну. «Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише в тилу, а і на фронті — в Купʼянську, Херсоні, а тиждень тому — і в Бахмуті», — зазначила вона.