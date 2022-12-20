«Вибір очевидний». Україна стала державою року за версією The Economist

Україна за «героїзм народу та опір агресору» стала державою року за версією британського журналу The Economist.

Журналісти акцентували на тому, що зазвичай вибір складний, але цього разу він «був очевидним».

«У звичайний час важко вибрати країну року за версією The Economist. Наші журналісти і редактори зазвичай влаштовують дебати, в яких сперечаються щодо півдюжини країн, включених у шортліст. Але цього року, вперше з 2013-го — відколи ми почали називати країни року, вибір очевидний. Це може бути лише Україна», — зазначив The Economist.