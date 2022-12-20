У російській Чувашії вибухнув газопровід, який йде через Україну

У росії на магістральному газопроводі «Уренгой — Помари — Ужгород» стався потужний вибух.

Пресслужба голови Чувашії повідомила, що до займання на ділянці газопроводу проводила роботи експлуатувальна організація «Газпром трансгаз Нижній Новгород».

Російські ЗМІ повідомляють, що вибух пролунав між селами Калініне та Ямбахтіне Вурнарського району. За попередньою інформацією, стався витік газу. Повідомляється про трьох загиблих і одного пораненого. Усі жертви — нібито газовики.