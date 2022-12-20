Росіяни за добу 42 рази обстрілювали Херсонщину, двоє людей загинули

Російські війська протягом минулої доби 42 рази обстрілювали Херсонську область. Двоє цивільних людей загинули.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Під ворожим вогнем укотре опинилися житлові квартали Херсону. росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки», — зазначив він.

За його словами, окупанти використовували артилерію, РСЗВ, міномети, танки, а також випустили одну ракету.

Унаслідок обстрілів загинули двоє цивільних. Ще троє людей отримали поранення.