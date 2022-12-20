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ЗСУ знищили вже понад 99 тисяч російських військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 430 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 99 230 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 20 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 995 танків (+7 за минулу добу);
  • 5 974 бойові броньовані машини (+5);
  • 1 960 артилерійських систем (+7);
  • 410 реактивних систем залпового вогню;
  • 212 засобів ППО (+1);
  • 281 літак;
  • 266 гелікоптерів (+2);
  • 1 680 дронів (+23);
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 599 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+7);
  • 177 одиниць спеціальної техніки (+2).