ОВА: На 75% деокупованої Харківщини відновили електропостачання

У Харківській області відновили електропостачання на 75% деокупованої території.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на 25% території, яка досі без світла, електропостачання відновити найважче. Синєгубов зазначив, що на основних напрямках електрика уже є.

Відновити енергопостачання на всіх деокупованих територіях Харківщини планують до 1 лютого. А до кінця року зі світлом будуть ще 15% мешканців деокупованих територій регіону.