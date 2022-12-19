ОВА: На 75% деокупованої Харківщини відновили електропостачання

У Харківській області відновили електропостачання на 75% деокупованої території.
Про це в ефірі телемарафону заявив керівник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, на 25% території, яка досі без світла, електропостачання відновити найважче. Синєгубов зазначив, що на основних напрямках електрика уже є.
Відновити енергопостачання на всіх деокупованих територіях Харківщини планують до 1 лютого. А до кінця року зі світлом будуть ще 15% мешканців деокупованих територій регіону.
- 16 грудня після масованого обстрілу росіянами Харківщина була знеструмлена повністю.