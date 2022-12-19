На Софійській площі у Києві засвітили головну ялинку країни.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Цього року, звісно, формат святкувань інший. Та й ялинка не така велика й ошатна, як завжди. 12 метрів замість 31-го, як минулого року. І назвали ми її «Ялинкою незламності», — заявив Кличко.

Мер нагадав, що цього року точилося багато суперечок чи варто встановлювати ялинку. «Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! У наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року», — додав столичний голова.