В Австрії затримали сина колишнього російського дипломата. Його підозрюють у шпигунстві на росію

В австрійській столиці Відні затримали чоловіка з громадянством Греції, який є сином колишнього російського дипломата. Його підозрюють у шпигунстві на росію.

Про це пише Kurier.

Чоловіка затримали ще в березні. У цьому брали участь дві групи спецпризначенців, бо вважали, що підозрюваний міг бути озброєний.

Під час обшуку у його квартирі знайшли детектор жучків та прихованих камер, саперний костюм, що забезпечує безпеку під час розмінування, а також схованки для передачі інформації.

Затриманий підтримував контакт із дипломатами та співробітниками розвідки різних країн. Австрійські ЗМІ пишуть, що він міг проходити спеціальну військову підготовку у росії. Його батько-дипломат теж міг бути повʼязаний із гру рф.

Крім цього, чоловік їздив до Москви перед повномасштабним вторгненням росії до України. За останні чотири роки він здійснив не менше 65 поїздок до Москви, Мінська та Тбілісі.