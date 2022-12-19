Reuters: Експорт пшениці з окупованого Криму до Сирії зріс у 17 разів — до 500 тисяч тонн

Експорт пшениці з окупованого Криму до Сирії зріс у 17 разів — до 500 тисяч тонн. Це майже третина загального імпорту зерна в країну.

Про це пише Reuters із посиланням на дані торговельно-інформаційної платформи Refinitiv.

Санкції ускладнюють перевезення товарів між Сирією та росією звичайним морським транспортом та морське страхування, тож ці країни все більше покладаються на власні кораблі для перевезення зерна, зокрема три сирійських судна, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів.

Згідно з даними Refinitiv, до кінця листопада 2022 року Сирія імпортувала із Севастополя близько 501,8 тис. т пшениці. За весь 2021 рік вона отримала звідти приблизно 28,2 тис. т.

Згідно із даними звітів портових інспекцій, вантажі збільшувалися з травня і далі, причому найбільша партія становила 78 600 т у жовтні.

Посольство України в Бейруті, яке відстежує вантажі, що надходять до Сирії, вважає, що ці 500 тис. т українського зерна вкрали російські окупанти. У посольстві заявили, що ці розрахунки та твердження української влади про крадіжку зерна базувалися на інформації від власників полів і силосу на окупованих територіях, супутникової інформації про рух вантажівок до портів та даних відстеження суден.