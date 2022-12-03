Росія вивезла з України зерна щонайменше на один мільярд доларів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на NASA Harvest — проєкт американського космічного агентства, присвячений міжнародній продовольчій безпеці.

За даними проєкту, на окупованих територіях загарбники зібрали врожай пшениці приблизно в 6 мільйонів тонн. Наразі російськими військами окуповані території, на яких вирощують приблизно четверту частину всієї української пшениці.

Все це зерно окупанти вивозили в росію, Лівію, Сирію та Іран.

На вільних територіях України, за даними Harvest, вдалося зібрати за цей рік понад 26 мільйонів тонн пшениці, що більше, ніж прогнозувалося.