ЗСУ мобілізують насамперед тих, хто мав досвід військової служби. Тих, хто не мав, відправляють на місяць навчання

Наразі до української армії насамперед мобілізують тих, хто має досвід військової служби та брав участь у бойових діях. Тих, хто цього не мав, теж призивають — але з обовʼязковим навчанням.

Про це на брифінгу розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

«Призиваємо в першу чергу тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а ще краще досвід участі в АТО або ООС. Також іде призов і громадян, які не проходили військову службу, але ця категорія громадян обовʼязково направляється на навчання, мінімальний термін — один місяць», — пояснив він.

Водночас навчання залежить від спеціальності, на яку призивають. Якщо вона складна, то вчитися доведеться довше.

Горбач підкреслив, що наразі ЗСУ найбільше потрібні загальновійськові спеціальності — стрільці, танкісти. Але це не означає, що не потрібні інші.

«Потреба є у абсолютно всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше», — додав він.