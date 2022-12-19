У Києві після ранкових атак без опалення залишаються 3% споживачів. В області складніша ситуація зі світлом

У Києві після ранкових атак іранськими дронами вже вдалося відновити роботу більшості котелень, однак без опалення ще залишаються близько 3% споживачів.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстрені вимкнення. Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.

В області, за словами глави ОВА Олексія Кулеби, Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони частково знеструмлені. Заживлена тільки критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням, проте ситуація складна.