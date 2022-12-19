ЗСУ знищили ще 520 російських військових

Збройні сили України за добу знищили ще 520 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 98 800 військових.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 19 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 988 танків (+1 за минулу добу);
- 5 969 бойові броньовані машини (+6);
- 1 953 артилерійські системи (+5);
- 410 реактивних систем залпового вогню (без змін);
- 212 засобів ППО (+1);
- 281 літак;
- 264 гелікоптери;
- 1 657 дронів (+8);
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 592 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+13);
- 175 одиниць спеціальної техніки (+1).