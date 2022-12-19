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ЗСУ знищили ще 520 російських військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 520 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 98 800 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 19 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 988 танків (+1 за минулу добу);
  • 5 969 бойові броньовані машини (+6);
  • 1 953 артилерійські системи (+5);
  • 410 реактивних систем залпового вогню (без змін);
  • 212 засобів ППО (+1);
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери;
  • 1 657 дронів (+8);
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 592 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+13);
  • 175 одиниць спеціальної техніки (+1).