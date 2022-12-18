На російському нафтогазовому родовищі пролунав потужний вибух

Марковське родовище, яке ввели в експлуатацію ще в 1962 року, нині є основою нафтогазового потенціалу всієї Іркутської області рф.

На Марковському нафтогазоконденсатному родовищі в Іркутській області росії сталася пожежа. Вогонь спалахнув після вибуху, наразі відомо про пʼятьох постраждалих.

Останнім часом у росії майже щодня відбуваються великі пожежі на різних об’єктах. 12 грудня в місті Балашиха Московської області сталася пожежа на території торговельного центру. Площа займання сягала 10 тисяч квадратних метрів — це майже вся будівля. 9 грудня в Хімках згорів гіпермаркет будівельних матеріалів, вогонь охопив усю площу будівлі — 18 тисяч квадратних метрів.