«Беларускі Гаюн»: росія перекинула до білорусі ще 50 «Уралів»

Росія перекинула до білорусі щонайменше 50 нових вантажних автомобілів «Урал». Техніка прибула на станцію «Осиповичі-1» кілька днів тому.

За даними моніторингової спільноти «Беларускі Гаюн», 16 грудня близько першої години ночі з росії до білорусі прибув ешелон з «Уралами».

Ешелон відправили із залізничної станції «Місяш» (Челябінська область, рф) 11 грудня. Він прибув на залізничну станцію «Осиповичі-1» (Могильовська область білорусі) 16 грудня близько 01:00.