Атомні станції вийшли на максимально можливу потужність в умовах пошкодження енергосистеми

Станом на 18 грудня після ракетного обстрілу атомні станції вийшли на максимально можливу потужність в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури. Виняток — окупована Запорізька АЕС, яка перебуває в режимі зупинки блоків.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
Обсяги споживання електроенергії збільшились порівняно з 17 грудня — це вплинуло на показники дефіциту в системі. Причиною є як пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури під час девʼятого ракетного удару, так і сезонне зниження температури.
Усі обленерго мають ліміти споживання, зазначає компанія. У разі перевищення можуть бути застосовані аварійні відключення.
- 16 грудня увечері після ракетного удару компанія «Укренерго» скасувала дію надзвичайного стану в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Надзвичайний стан в енергосистемі запроваджували через російські обстріли, після яких було втрачено понад 50% споживання обʼєднаної енергетичної системи. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі «Бабелю» пояснив, що означає оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці.