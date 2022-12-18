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ЗСУ знищили за добу ще майже 600 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 590 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 98 280 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу станом на 18 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 987 танків (+2 за минулу добу);
  • 5 963 бойові броньовані машини (+5);
  • 1 948 артилерійських систем (+1);
  • 410 реактивних систем залпового вогню (без змін);
  • 211 засобів ППО;
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери;
  • 1 649 дронів (+1);
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 579 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+2);
  • 174 одиниці спеціальної техніки.