ЗСУ знищили за добу ще майже 600 російських окупантів

Збройні сили України за добу знищили ще 590 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 98 280 військових.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу станом на 18 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 987 танків (+2 за минулу добу);
- 5 963 бойові броньовані машини (+5);
- 1 948 артилерійських систем (+1);
- 410 реактивних систем залпового вогню (без змін);
- 211 засобів ППО;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери;
- 1 649 дронів (+1);
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 579 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+2);
- 174 одиниці спеціальної техніки.