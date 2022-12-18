У Києві повністю повернули опалення

У Києві повністю відновили роботу системи теплопостачання. Про це вранці 18 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зараз усі джерела теплопостачання працюють у штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом.