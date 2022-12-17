Російські військові обстріляли Степанівку в передмісті Херсону, загинула жінка

Російські військові обстріляли село Степанівка в передмісті Херсону.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Одна жінка померла від отриманих поранень, ще двоє людей у лікарні.

Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги, пошкодили будівлю школи, лікарні та церкви.

Раніше голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру у Степанівці. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, також є пошкодження даху і ґанку.