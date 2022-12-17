Телескоп «Джеймс Вебб» назвали найбільшим науковим проривом 2022 року

Науковий журнал Science назвав космічний телескоп «Джеймс Вебб» найбільшим науковим проривом 2022 року. Редакція вважає, що телескоп допомагає науковцям розкрити «незбагненне минуле всесвіту в приголомшливих деталях».

Science наголошує, що після запуску «Джеймса Вебба» дослідники почали відкривати тисячі нових галактик, віддаленіших і давніших за будь-які раніше задокументовані.

25 грудня 2022 року NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Вебб» вартістю $10 мільярдів, який замінив телескоп «Хаббл». Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2.