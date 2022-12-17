Після важких поранень у лікарні померли двоє черкаських правоохоронців, які підірвалися на міні на Херсонщині.
Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України.
Сьомого грудня група поліцейських, які проводили стабілізаційні заходи на звільнених територіях, підірвалися на ворожих мінах. Тоді четверо поліцейських загинули, а ще четверо отримали тяжкі поранення.
«Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка, водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області, та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта, інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області, але, на жаль, 16 грудня їхні серця зупинилися», — зазначила пресслужба.
- 7 грудня в Херсонській області, під час виконання завдання, на мінах підірвалася група поліцейських із Черкаської області. Внаслідок підриву загинули: начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.