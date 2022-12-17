У Києві всім споживачам повернули воду

Вранці 17 грудня водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Крім того, половина киян уже з теплом.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Третина жителів столиці забезпечена світлом, але при цьому в місті продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень світла, бо в системі досі є дефіцит.
- За минулу добу російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.