«Укренерго» скасувала надзвичайний стан в енергосистемі

Компанія «Укренерго» скасувала дію надзвичайного стану в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330—750 кВ) з боку російської федерації», — повідомила компанія.

Надзвичайний стан в енергосистемі запроваджували через російські обстріли, після яких було втрачено понад 50% споживання обʼєднаної енергетичної системи. Директор «Центру досліджень енергетики» Олександр Харченко в коментарі «Бабелю» пояснив, що означає настання надзвичайної ситуації в енергетиці.

За його словами, через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою понад 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою). Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.