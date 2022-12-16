Мер столиці Віталій Кличко: Третина мешканців Києва вже мають тепло та воду

У Києві третина мешканців вже мають тепло- і водопостачання. Енергопостачання є у 40% домівок киян.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив увечері 16 грудня.

«По кількох обʼєктах критичної інфраструктури столиці були сьогодні ураження. Так, є дефіцит постачання електроенергії. Є пошкодження електромереж. Третина киян наразі з водою та теплом, 40% — з енергопостачанням, хоча відключення енергії є. Міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, щоб стабілізувати систему енергопостачання», — розповів Віталій Кличко.

Також через пошкодження енергетичної системи поїзди метрополітену до кінця дня 16 грудня не курсуватимуть, підземні станції працюють як укриття.

«Ми розуміємо, що для нас головне зараз — відновити роботу метрополітену, бо це основна артерія міста для пасажирів громадського транспорту. І ми працюємо над цим. Наразі ж просимо киян скористатися наземним громадським транспортом. Сьогодні в місті курсують автобуси за постійним графіком, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. У нас їх зараз понад 500. Завтра у столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену», — додав мер.