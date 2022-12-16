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Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 97 тисяч російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 16 грудня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 97 270 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 980 танків;
  • 5 952 бойові броньовані машини;
  • 1 946 артилерійських систем;
  • 410 реактивних систем залпового вогню;
  • 211 засобів протиповітряної оборони;
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери;
  • 4 563 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 648 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 172 одиниці спеціальної техніки;
  • 592 крилаті ракети.