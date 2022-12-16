Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 97 тисяч російських військових

Станом на 16 грудня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 97 270 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 980 танків;
- 5 952 бойові броньовані машини;
- 1 946 артилерійських систем;
- 410 реактивних систем залпового вогню;
- 211 засобів протиповітряної оборони;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери;
- 4 563 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 648 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 172 одиниці спеціальної техніки;
- 592 крилаті ракети.