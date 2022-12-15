Росія знову обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК, його відключили від енергосистеми

Росія знову обстріляла енергетичний обʼєкт ДТЕК, його відключили від енергосистеми.
Про це компанія повідомила ввечері 15 грудня.
Постраждалих немає, однак серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключили від енергосистеми, що призвело до обмеження постачання тепла в регіоні. Після обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.
У якій області стався обстріл та про який саме обʼєкт ідеться — поки невідомо.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено 40—50% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення електроенергії.
- Майже всі гідро- і теплоелектростанції в Україні зазнали тих або інших ушкоджень після масованих ракетних атак. Утім, із кожним новим обстрілом українська ППО збиває дедалі більше ракет.