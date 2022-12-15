Росія знову обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК, його відключили від енергосистеми

Росія знову обстріляла енергетичний обʼєкт ДТЕК, його відключили від енергосистеми.

Про це компанія повідомила ввечері 15 грудня.

Постраждалих немає, однак серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключили від енергосистеми, що призвело до обмеження постачання тепла в регіоні. Після обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.

У якій області стався обстріл та про який саме обʼєкт ідеться — поки невідомо.