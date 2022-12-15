Глава Міноборони: Росія готує нову хвилю наступу на лютий 2023 року

Росія планує у лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу у війні проти України.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтервʼю The Guardian.
«Хоча Україна тепер може успішно захищатися від ракетних ударів росії по обʼєктах критичної інфраструктури, включно з енергосистемою, зʼявляються докази того, що кремль готує новий широкий наступ», — зазначив Резніков.
Міністр оборони прогнозує, що новий наступ може розпочатися в лютому.
«Призовники готуються щонайменше три місяці. Отже, наступну хвилю наступу намагаються почати, найімовірніше, у лютому, як і минулого року. Це їхній план», — сказав міністр оборони.
- Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.