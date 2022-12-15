Зеленський: Україна потребує ще 2 мільярди кубометрів газу

Україна потребує ще двох мільярдів кубометрів газу через російські удари по обʼєктах генерації електро- і теплоенергії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
«Ми потребуємо підтримки для закупівлі обсягу використовуваного газу, щоб компенсувати збитки від російських ударів по інших видах генерації. Ідеться про два мільярди кубометрів газу», — заявив Зеленський під час онлайн-виступу на Раді Євросоюзу.
Також президент зауважив, що Україна потребує імпорту електрики з ЄС в обʼємі, вартість якого сягає майже €800 мільйонів. За словами Зеленського, будь-які блекаути в Україні — це удари по європейських соціальних системах через нові хвилі міграції.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено близько 40—50% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення електроенергії.
- Майже всі гідро- і теплоелектростанції в Україні зазнали тих або інших ушкоджень після масованих ракетних атак. Утім, із кожним новим обстрілом українська ППО відбиває дедалі більше ракет.