Зеленський: Україна потребує ще 2 мільярди кубометрів газу

Україна потребує ще двох мільярдів кубометрів газу через російські удари по обʼєктах генерації електро- і теплоенергії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Ми потребуємо підтримки для закупівлі обсягу використовуваного газу, щоб компенсувати збитки від російських ударів по інших видах генерації. Ідеться про два мільярди кубометрів газу», — заявив Зеленський під час онлайн-виступу на Раді Євросоюзу.

Також президент зауважив, що Україна потребує імпорту електрики з ЄС в обʼємі, вартість якого сягає майже €800 мільйонів. За словами Зеленського, будь-які блекаути в Україні — це удари по європейських соціальних системах через нові хвилі міграції.