На картині Поля Сезанна «Натюрморт із хлібом і яйцями» знайшли прихований портрет

Головна реставраторка Художнього музею Цинциннаті Серена Уррі знайшла на картині Поля Сезанна «Натюрморт із хлібом і яйцями» прихований портрет. Мистецтвознавці вважають, що на ньому зображений сам художник.

Про це пише CNN.

Під час огляду полотна Уррі помітила тріщини у двох областях. Через них на картині проявилися білі плями, нехарактерні для «темного періоду» Сезанна. Реставраторка попросила місцеву медичну компанію привезти до музею портативний рентгенівський апарат. Полотно Сезанна завширшки 0,76 метра просканували в кількох місцях.

Коли відскановане зображення повернули вертикально, на ньому помітили зображення людини, очі, лінія волосся та плечі якої виглядали як темні плями. Проаналізувавши положення тіла і фігуру, Уррі та її колеги зробили висновок, що це сам Сезанн.

«Усі вважають, що це автопортрет... Він позує так, як це було б на автопортреті: інакше кажучи, він дивиться на нас, але його тіло повернуте. Якби це був портрет когось іншого, а не його самого, він, імовірно, був би повністю фронтальним», — пояснила реставраторка.

Якщо ця гіпотеза підтвердиться, знахідка стане одним із найперших автопортретів художника. Сезанну було близько 25 років, коли він завершив натюрморт. Відомо, що митець створив понад два десятки автопортретів, але майже всі вони були завершені після 1860-х років і здебільшого виконані олівцем.

«Натюрморт із хлібом і яйцями» є частиною колекції Художнього музею Цинциннаті з 1955 року. Картина написана у 1865 році — тоді Сезанн надихався іспанським і фламандським бароко.

У середині 1860-х років Сезанн розробляв нову техніку грубого малювання, часто використовуючи для нанесення фарби мастихін. Але чи був прихований портрет невдалим експериментом, чи художник просто повторно використав старе полотно, щоб заощадити гроші, залишається невідомим.

Експерти музею планують проаналізувати картину за допомогою більш високотехнологічного сканування, щоб краще оцінити текстури, невидимі для людського ока, і роздивитися прихований малюнок.

З моменту відкриття у травні Уррі очистила картину та розбавила лак на її поверхні. Полотно знову виставлять для загального огляду разом із зображенням рентгенівського знімка 20 грудня.