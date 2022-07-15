Під картиною «Оголена в капелюсі» знайшли приховані ескізи Модільяні

Куратори ізраїльського музею виявили три раніше невідомі ескізи художника Амедео Модільяні, які були заховані під однією з його картин.
Про це пише The Guardian.
Знахідку у полотні «Оголена з капелюхом» виявили за допомогою рентгенівських знімків під час судової експертизи для виставки у Філадельфії.
Історик мистецтва з Університету Хайфи в Ізраїлі Інна Берковіц сказала, що це було «досить дивовижне відкриття».
«Оголена в капелюсі» була незвичайною художньою роботою і до цього. По обидва боки полотна намальовані портрети, спрямовані протилежні сторони. На одному боці – оголена жінка «вгору ногами». На звороті — портрет Мод Абрантес, подруги Модільяні.
У 2010 під коміром Мод Абрантес помітили очі третьої зображеної на картині людини. Підтвердити існування ескізу вдалося лише зараз завдяки сучасним технологіям.
- У Національній галереї Шотландії під час дослідження картини Вінсента Ван Гога виявили прихований автопортрет художника. Ідеться про роботу майстра під назвою «Голова селянки».